Condomínios com mensageria, minimercado e espaço pet são desejados por quem mora de aluguelFreepik

Publicado 04/11/2024 16:14 | Atualizado 04/11/2024 16:14

Os condomínios, especialmente, os mais modernos oferecem espaços comuns para agradar a todos os perfis de moradores. No caso de quem mora de aluguel, uma pesquisa indica preferências que saem do comum. De acordo com estudo do Grupo OLX, mensageria e minimercado aparecem empatados na liderança com 39% das respostas, seguidos pelo espaço pet, com 34%. Estes ambientes já superam itens considerados "queridinhos" como churrasqueira, 32%, academia, 31%, e piscina com 22%.

O levantamento aponta ainda como é o apartamento mais buscado pelo inquilino: padrão, com metragem menor do que a atual moradia, com dois quartos, uma suíte, um banheiro e uma vaga de garagem. A metragem pesquisada que, em 2023, era de 71 metros quadrados (m²), diminuiu para 67 m². Além disso, o interesse em imóveis novos também caiu, de 22% para 16%. E para 46%, o orçamento para o imóvel é de até R$ 1.499. "O locatário busca praticidade ao escolher sua nova moradia, mas não pode comprometer o orçamento mensal. A redução da metragem e a opção por apartamentos usados, desde que em bom estado, refletem a preocupação em morar bem sem prejudicar a renda", avalia Gabriela Domingos, especialista em Inteligência de Mercado do Grupo OLX.