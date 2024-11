Mercado imobiliário e Caixa discutem como o setor pode acessar o mercado de capitais - Freepik

Mercado imobiliário e Caixa discutem como o setor pode acessar o mercado de capitaisFreepik

Publicado 13/11/2024 16:38 | Atualizado 13/11/2024 16:49

A Abrainc (Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias) e a Caixa vão debater no dia 18, segunda-feira, novas possibilidades para construtoras e incorporadoras no mercado de capitais. O encontro online e gratuito terá transmissão ao vivo a partir das 15h pelo canal do Youtube da associação. Entre os assuntos em pauta estarão o papel da Caixa como banco de investimento, acesso ao mercado de capitais para o setor imobiliário e estratégias. Inscrições em encurtador.com.br/maAEM.

Perspectivas pós-reforma tributária

O cenário econômico e as perspectivas pós-reforma tributária estarão na programação da 99ª edição do ENIC (Encontro Nacional da Indústria da Construção). O evento gratuito acontecerá no dia 26 de novembro, das 9h às 17h, na CNI (Confederação Nacional da Indústria), em Brasília. A iniciativa da CBIC (Câmara Brasileira da Indústria da Construção) terá a participação de especialistas nacionais e internacionais, além de networking e articulação de novos negócios. Inscrições e programação em https://cbic.org.br/enic/99/.