Verificar a estrutura do edifício para identificar rachaduras, infiltrações e danos estruturais faz parte do planejamento anual do síndico - Freepik

Verificar a estrutura do edifício para identificar rachaduras, infiltrações e danos estruturais faz parte do planejamento anual do síndicoFreepik

Publicado 12/11/2024 15:59

Hoje a coluna traz uma dica importante para os síndicos, pois manter um condomínio em bom estado é essencial para garantir o bem-estar e a segurança dos moradores, além de valorizar os imóveis. A orientação é investir em manutenção preventiva durante o ano para evitar surpresas e até as temidas cotas extras. É o que afirma Victor Tulli, diretor de Negócios da Administradora Nacional.

Segundo ele, o planejamento anual deve incluir inspeções regulares, reparos preventivos e emergenciais, e garantir o direcionamento adequado dos recursos financeiros. “Antigamente era muito comum o problema acontecer para, então, o síndico procurar ajuda. Hoje, com a gestão condominial cada vez mais preparada e antenada, os gestores têm consciência de que trabalhar na prevenção é a forma mais segura e econômica para os edifícios”, afirma Tulli. O especialista reuniu 5 cuidados que os gestores devem ter ao longo do ano. Confira:

1 – Inspeções regulares

São essenciais para identificar problemas antes que se tornem grandes e caros. Devem incluir:

- Estrutura do edifício com verificação de rachaduras, infiltrações e danos estruturais;

- Sistemas elétricos e hidráulicos. Checagem de fiações, quadro de distribuição, tubulações e bombas;

- Equipamentos de segurança. Testes de alarmes de incêndio, extintores, mangueiras e luzes de emergência.

2 - Manutenção preventiva

Tem como objetivo evitar falhas e prolongar a vida útil dos equipamentos e das estruturas. Entre as ações estão:

- Limpeza de calhas e ralos para evitar entupimentos;

- Lubrificação de portões automáticos e portas de garagem;

- Revisão periódica dos elevadores e sistemas de ar-condicionado.

3 - Cuidados sazonais

É muito importante considerar os cuidados sazonais, ou seja, que variam de acordo com a estação do ano.

No verão, a manutenção deve focar em:

- Limpeza e manutenção de áreas de lazer como piscinas e churrasqueiras;

- Verificação e limpeza dos sistemas de ar-condicionado;

- Inspeção das áreas verdes e jardins, incluindo poda de árvores e irrigação.

No inverno, é preciso:

- Verificar e reparar possíveis infiltrações e umidades;

- Realizar a manutenção de aquecedores e sistemas de calefação;

- Garantir a vedação adequada de portas e janelas para evitar a perda de calor.

4 – Atenção para as áreas comuns

Estes ambientes também necessitam de cuidado especial, com destaque para limpeza, conservação e segurança. O condomínio deve:

- Contratar serviços de limpeza profissionais;

- Realizar a limpeza diária dos elevadores;

- Manter a conservação de pisos, paredes e mobiliário;

- Fazer a manutenção e a atualização dos sistemas de segurança eletrônica;

- Realizar a inspeção e a manutenção dos portões e cercas de segurança;

- Treinar regularmente os funcionários em procedimentos de emergência.

5 - Sustentabilidade

Adotar práticas sustentáveis na manutenção ajuda o meio ambiente e reduz custos a longo prazo. Para isso, o condomínio pode:

- Instalar sensores de presença em áreas comuns para economizar energia;

- Utilizar torneiras e chuveiros com dispositivos de economia de água;

- Implementar sistemas de coleta e reuso de água da chuva;

- Disponibilizar lixeiras para coleta seletiva;

- Promover campanhas de conscientização sobre a importância da reciclagem;

- Contratar empresas especializadas para o manejo de resíduos perigosos.