Final de ano aquecido no mercado imobiliário carioca, especialmente na Zona Sul - Freepik

Publicado 08/11/2024 17:32

Faltando pouco para terminar o ano, o mercado imobiliário carioca pisa no acelerador. O período promete ser de maratona, como afirma Elcilio Britto, presidente da Lopes Rio. Em convenção realizada nesta quinta-feira, na Barra da Tijuca, o executivo lembrou que a 45 dias para acabar 2024, as construtoras estão ainda mais motivadas com os seus lançamentos, especialmente na Zona Sul. “O setor está ainda mais aquecido neste segundo semestre e é uma boa oportunidade para nós corretores fecharmos o ano com bons resultados, realizando o sonho de quem quer comprar o imóvel para morar ou para investir”, destaca Britto.



Os novos projetos endossam os resultados que a coluna mostrou recentemente: a cidade registrou alta de 115% no lançamento de imóveis, no primeiro semestre deste ano, totalizando 7.823 unidades, contra 5.683 no ano passado, segundo dados do Geobrain elaborados pela Abrainc (Associação Brasileira das Incorporadoras Imobiliárias). Ao que tudo indica, esse número será ainda maior. Confira alguns empreendimentos na Zona Sul que terão abertura de vendas até dezembro:

Botafogo

Residencial com 54 unidades, em Botafogo, será construído na oitava rua mais cool do mundo Divulgação

A construtora mineira Canopus vai lançar neste sábado, dia 9, o Arq Life Design Botafogo, na Rua Arnaldo Quintela, 24, considerada a oitava mais cool do mundo pela revista Time Out, esquina com a Fernandes Guimarães 39. Serão, no total, 54 unidades, entre apartamentos de dois quartos, três suítes, quatro suítes e coberturas dúplex. O Valor Geral de Vendas (VGV) é de R$ 125 milhões.

Leblon

Terreno de antiga boate no Leblon dá lugar a residencial de alto padrão Divulgação

A antiga boate Melt, no Leblon, dá lugar ao Stay Ludolf, empreendimento que Aros Inc. lançará neste sábado, dia 9. O residencial de alto padrão oferece 58 apartamentos, entre estúdios, unidades gardens, coberturas lineares e dúplex. O lazer será no rooftop com espaços funcional e yoga, piscina, sauna e bar. O VGV é de R$ 180 milhões.

Copacabana

Retrofit do Clube de Bridge, em Copacabana, abrigará condomínio com lazer no rooftop Divulgação

A Progress Incorporadora, braço de alto padrão do Grupo CTV, colocará à venda este mês as unidades do Amaré Arpoador, retrofit do Clube de Bridge, na Rua Raul Pompeia, em Copacabana. O residencial terá 22 unidades, entre estúdios e apartamentos dúplex, e ambientes como academia, coworking e lavanderia, além de rooftop com bar e piscina. O VGV é de R$ 35 milhões.

Ipanema

Empreendimento em Ipanema terá estúdios e spa assinado pela L'Occitane en Provence Divulgação

A SIG Engenharia vai lançar o Riô Signature Résidence & Spa, a 100 metros da orla de Ipanema. Serão 31 apartamentos, sendo 28 estúdios, uma cobertura linear e duas coberturas dúplex, além de lazer, conveniências e spa assinado pela L'Occitane en Provence. O VGV é de cerca de R$ 80 milhões.