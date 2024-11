Coleta de lixo nos condomínios passou a ser feita porta a porta na Barra da Tijuca, Zona Sul, Grande Tijuca e Grande Méier - Freepik

Publicado 19/11/2024 15:00 | Atualizado 19/11/2024 15:07

O Secovi Rio (Sindicato da Habitação) vai promover uma palestra gratuita sobre o novo modelo de coleta de lixo nos condomínios, que passou a ser feita porta a porta em prédios e vilas residenciais da Barra da Tijuca, Zona Sul, Grande Tijuca e Grande Méier. O encontro será no dia 5 de dezembro (quinta-feira), das 10h às 12h, na sede do sindicato (Avenida Almirante Barroso, 52, 901, Centro), e será ministrado por Flávio Lopes, presidente da Comlurb. O motivo da escolha dessas quatro regiões, nesse primeiro momento, levou em conta o fato de estar se aproximando a época das chuvas mais intensas, o que pode agravar a questão dos sacos rasgados e arrastados pela força das águas para as caixas de ralo. Inscrições em secovirio.com.br.