Na cozinha gourmet, arquiteta utilizou pedra sintética na bancada e na parede da churrasqueiraDivulgação/Leandro Moraes

Publicado 18/11/2024 17:35 | Atualizado 18/11/2024 17:37

Que tal aproveitar o feriadão para se inspirar nesta dica da coluna? A tendência de hoje são as pedras naturais, que podem estar como protagonistas nos mais diversos ambientes da casa. De acordo com a arquiteta Patricia Penna, entende-se por pedra desde a tipologia mais rústica até as mais nobres como o mármore e ônix, que trazem um acabamento luxuoso. "Elas são modeláveis em sua potencialidade, dando vida às paredes, bancadas e pisos de qualquer ambiente, desde que bem trabalhadas no projeto", explica Patricia.



A arquiteta diz que uma das principais dúvidas é sobre o tipo de material. Seria melhor optar por uma pedra natural ou por uma opção sintética? Segundo ela, é preciso tomar alguns cuidados. "O material natural apresenta desenho e cores únicos, oriundos do seu processo de formação, entretanto também apresenta limitações quanto ao uso, como permeabilidade e, em geral, maior fragilidade a impacto, abrasão etc.", alerta a especialista.



Ou seja, é preciso avaliar o local de instalação e o propósito de uso, além de considerar a aplicação de impermeabilizantes para que o material mantenha suas características naturais preservadas. "Não podemos negar que o resultado da pedra natural é único e personalizado, uma vez que nenhuma é igual a outra, como uma digital", argumenta Patricia.

Opções sintéticas como aliadas

A arquiteta lembra ainda que as pedras sintéticas também são ótimas aliadas. "Para bancadas de cozinhas são imbatíveis", recomenda Patricia, citando as sinterizadas, como o Laminan, que, afirma ela, é uma possibilidade de grande resistência nos quesitos impacto e abrasão.



Ela destaca que são muitas as opções tanto para áreas externas quanto internas. “Materiais naturais como ardósias, mármores, granitos, quartzitos, ônix e Limestones sempre pedirão alguma atenção especial, porém podem ser aplicados de diversas maneiras, cada qual com suas limitações específicas”, observa Patricia.



Para quem busca outras opções, a recomendação entre os sintéticos são os derivados de quartzo com Silestone e semelhantes. “Há também o Corian, que permite cores e formas inusitadas, mas com enormes limitações quanto à desbotamento e resistência”, indica a arquiteta.