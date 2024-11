Flor pré-histórica e com cores marcantes foi a inspiração do ambiente Salão do Saber - Divulgação

Flor pré-histórica e com cores marcantes foi a inspiração do ambiente Salão do SaberDivulgação

Publicado 15/11/2024 12:19 | Atualizado 15/11/2024 12:20

Que tal aproveitar o feriadão para se inspirar em 55 espaços decorados de forma democrática e acessível? A dica é conferir a 21ª edição da mostra Morar Mais, que vai até domingo, dia 17, na Gávea, no imóvel de 1.100 metros quadrados onde a jornalista e apresentadora Glória Maria morou nos últimos cinco anos de sua vida com as duas filhas.



Os projetos estão distribuídos desde a garagem até o terraço do terceiro andar da casa. O Salão do Saber, da designer de interiores Isabela Augusto de Lima, é um dos primeiros ambientes a recepcionar os visitantes. Para trazer personalidade, a profissional apostou em dar vida ao local por meio das cores. "A inspiração foi a planta protea, uma flor pré-histórica, resistente e com cores marcantes", explica Isabela. As flores na parede, em uma pintura feita a mão pela artista Giuliana Favero, são o grande destaque. "A ideia da pintura a mão traz exclusividade ao espaço e pode inspirar as pessoas a trazerem vida às paredes de suas casas", complementa a especialista.



Espaço Bem Me Quero transita entre o universo adolescente e a vida adulta Divulgação

Já a proposta do espaço Bem Me Quero, da arquiteta Nicole Riscado, foi criar um quarto jovem, inspirado para uma das filhas da Glória Maria, que cresceu na casa e agora vive a sua adolescência. “O conceito é de um ambiente que transita facilmente entre o universo adolescente e a vida adulta, pronto para acompanhar suas fases com versatilidade", destaca Nicole. O quarto também conta com um cantinho de leitura que se tornou um ponto instagramável. Os ingressos da mostra Morar Mais custam a partir de R$ 30 e podem ser comprados em sympla.com.br.