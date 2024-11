Expectativa para os preços dos imóveis no país é de alta de 2,5% nos próximos 12 meses - Freepik

Publicado 22/11/2024 18:14 | Atualizado 22/11/2024 18:15

A coluna trouxe hoje outro recorte da Pesquisa Raio-X FipeZAP, mostrando a expectativa de preços dos imóveis no país para os próximos 12 meses. O percentual de entrevistados que projetavam aumento nominal no valor dos imóveis passou de 38%, no terceiro trimestre de 2023, para 40% no mesmo período deste ano. Fazendo uma comparação, a fatia de respondentes que partilham de uma projeção de manutenção dos preços atuais cresceu de 23% para 27%, enquanto o grupo que apostava na queda perdeu, passando de 9% para 8% nas últimas duas amostras.

Já em termos de variação, a alta projetada pelos compradores que adquiriram um imóvel recentemente (4,1%) superou as expectativas tanto por proprietários que compraram a sua unidade há mais tempo (3,8%) quanto por compradores potenciais (1,3%). Como resultado, a previsão dos entrevistados para os preços dos imóveis foi revisada para uma alta nominal de 2,5% nos próximos 12 meses.