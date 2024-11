Moradores do Rio desejam comprar um imóvel nos próximos seis meses para sair do aluguel - Freepik

Moradores do Rio desejam comprar um imóvel nos próximos seis meses para sair do aluguelFreepik

Publicado 26/11/2024 18:26 | Atualizado 26/11/2024 18:26

Os moradores do Rio estão mais propensos a comprar um imóvel em vez de alugar. Segundo o Índice de Confiança no Setor Imobiliário/Loft, realizado em parceria com a Offerwise, 15% dos entrevistados afirmaram que pretendem adquirir o bem nos próximos seis meses. E quando perguntados os motivos pelos quais a opção será a compra, as respostas foram “deixar de pagar aluguel”, com 36%, e “fazer um investimento seguro” com 20%.

Já 5% disseram que a intenção é alugar um imóvel no mesmo período. O levantamento indica ainda que 31% buscam um novo lar da mesma faixa de valor atual e 19% esperam diminuir os gastos com o aluguel. Neste caso, o estudo também levantou que a caução (geralmente, um depósito de três meses de aluguel) foi o tipo de garantia mais citado, com 31%. Fiança aluguel, fiador e cessão fiduciária ficaram empatados na segunda colocação, com 13% cada. "A pesquisa captou alguns movimentos divergentes. Se por um lado há preocupação com as condições de financiamento habitacional, a proporção de pessoas que acham que a situação financeira familiar vai melhorar é maior do que a que acha que vai piorar. Esse sentimento tende a ser um propulsor para negócios no mercado imobiliário", analisa Fábio Takahashi, gerente de Dados da Loft.