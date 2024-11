Evento online vai debater o comportamento do mercado imobiliário para o próximo ano - Freepik

Evento online vai debater o comportamento do mercado imobiliário para o próximo anoFreepik

Publicado 25/11/2024 18:05

O mercado imobiliário já está com o pé em 2025 e, com isso, vem a pergunta: o que esperar do próximo ano? Pensando nisso, a Brain Inteligência Estratégica, em parceria com a CBIC (Câmara Brasileira da Indústria da Construção), vai promover um debate sobre o tema no seu canal no Youtube. O encontro será no dia 3 de dezembro, terça-feira, a partir das 10h.



Personalidades do setor vão analisar o comportamento do mercado e as mudanças no perfil dos consumidores, que permitem identificar demandas e antecipar movimentos. Para ter acesso ao material exclusivo sobre o evento, é preciso preencher um formulário em https://encurtador.com.br/lG09R.



Minha Casa, Minha Vida aquecido em 2024



Analisando 2024, o indicador Abrainc/Deloitte, da Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias, aponta que o programa Minha Casa, Minha Vida (MCMV) cresceu 10,1% no índice de procura e 9,2% no de vendas no terceiro trimestre, na comparação ao período anterior. Já os empreendimentos de Médio e Alto Padrão (MAP) apresentaram estabilidade na demanda x oferta, após dois períodos de alta no indicador de vendas.



A pesquisa identificou ainda as expectativas para os próximos 12 meses: a maioria das incorporadoras prevê lançamentos. No terceiro trimestre, o apurado foi 100% em MCMV, 95% em MAP e 98% no Geral (empresas que atuam com os dois produtos). Os números são superiores aos de três meses atrás: 97% MCMV, 88% MAP e 93% Geral.



Já o desejo pela aquisição de terrenos para novos empreendimentos reduziu. A informação consolidada no recorte analisado deu 95% em MCMV, 66% em MAP e 81% no Geral. No trimestre anterior, os números foram 94% em MCMV, 76% em MAP e 86% no Geral.



Oportunidades no ensino da Engenharia



O CIEE (Centro de Integração Empresa-Escola), o Instituto de Engenharia, o Instituto Mauá, a Universidade Presbiteriana Mackenzie, o Centro Universitário FEI e a Poli-USP vão debater, nesta quarta-feira, dia 27, os desafios e as oportunidades no ensino da Engenharia. O evento gratuito, das 14h às 18h, acontecerá no Instituto de Engenharia, na Vila Mariana (SP), e irá reunir estudantes do Ensino Médio que desejam ingressar na graduação. Atualmente, o CIEE contabiliza cerca de 9,3 mil estagiários de Engenharia em todo o país.