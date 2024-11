Para evitar golpes no aluguel de temporada, Creci-RJ orienta verificar se a pessoa que está negociando é um corretor de imóveis registrado - Freepik

Para evitar golpes no aluguel de temporada, Creci-RJ orienta verificar se a pessoa que está negociando é um corretor de imóveis registradoFreepik

Publicado 27/11/2024 19:52 | Atualizado 27/11/2024 19:53

Com a proximidade das festas de final de ano e eventos como férias e Carnaval, o mercado de aluguel por temporada torna-se alternativa para muitas famílias. De acordo com o Creci-RJ (Conselho Regional do Corretores de Imóveis), o segmento já está com 50% de taxa de ocupação no Rio de Janeiro. “O cenário é sempre favorável e proprietários que disponibilizam seus imóveis para locação por temporada não têm do que reclamar. A projeção é que até o Carnaval a ocupação alcance a marca de 100%”, afirma Sheila Chantre, corretora de imóveis e delegada do Creci-RJ. Segundo ela, a procura é muito grande na Zona Sul, em especial Copacabana. “Estou com vários pedidos sem serem atendidos por conta da escassez de imóveis para locação em minha carteira”, conta a profissional.

Seja na cidade ou em destinos famosos do estado como as regiões dos Lagos e a Serrana, os cariocas e turistas estão à procura de imóveis que ofereçam conforto, tranquilidade, praticidade e um ambiente familiar para aproveitar as festividades. E para que nada estrague estes momentos, Marcelo Moura, presidente do Creci-RJ, alerta para a ação de golpistas que aproveitam a natureza desse tipo de negócio, onde contratos à distância são comuns. Confira as dicas:

- Antecipe a procura, evitando deixar para a última hora.

- É fundamental verificar se a pessoa que está intermediando a locação é um corretor de imóveis registrado. Exigir o número do registro profissional é uma medida simples e eficaz.

- Ofertas com preços abaixo do mercado são os maiores indicativos de golpe. Fique de olho!

- Nunca faça pagamentos ou transferências antes de confirmar todos os detalhes, inclusive pedindo ao corretor para realizar uma chamada de vídeo diretamente do imóvel.