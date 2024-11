Residencial no Cachambi terá descontos de até R$ 104 mil pela Black Friday - Divulgação

Residencial no Cachambi terá descontos de até R$ 104 mil pela Black FridayDivulgação

Publicado 29/11/2024 11:50 | Atualizado 29/11/2024 12:14

Hoje é dia de Black Friday e as campanhas também podem ser encontradas no mercado imobiliário. A Cury Construtora, por exemplo, vai oferecer neste final de semana descontos de até R$ 104 mil, escritura e ITBI (Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis) grátis em unidades de um, dois ou três quartos, com opção de varanda e lazer completo. No Rio de Janeiro, 14 empreendimentos fazem parte da ação.

Na Riva, a temporada que vai até este sábado, dia 30, inclui abatimentos de até R$ 50 mil, entrada facilitada e uso do FGTS (Fundo de Garantida do Tempo de Serviço). São apartamentos de um, dois e três quartos, além de estúdios em condomínios com lazer localizados no Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Distrito Federal e Amazonas. Já na Direcional, quanto maior o sinal dado pelos clientes, maior será o desconto. Também até este sábado será possível comprar apartamentos de um, dois e três quartos, enquadrados no programa Minha Casa, Minha Vida. Haverá ainda entrada facilitada e possibilidade de uso do FGTS.

Para quem deseja comprar um imóvel neste período, a orientação de especialistas é pesquisar bastante as ofertas. Além disso, é importante fazer um planejamento financeiro, no caso do financiamento imobiliário, para não comprometer mais de 30% da renda familiar com o pagamento das prestações.