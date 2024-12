Programa Minha Casa, Minha Vida teve 89.837 unidades vendidas de janeiro a agosto, totalizando R$ 19,5 bilhões - Freepik

Publicado 04/12/2024 19:37 | Atualizado 04/12/2024 19:37

O mercado imobiliário do país comercializou 121.930 unidades de janeiro a agosto, o que representa um volume de R$ 37,8 bilhões e alta de 23%. De acordo com o indicador Abrainc-Fipe, da Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias e da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, o destaque é para o programa Minha Casa, Minha Vida (MCMV): 89.837 imóveis vendidos, totalizando R$ 19,5 bilhões. No que diz respeito aos lançamentos do programa, foram 79.793 unidades e R$ 18,8 bilhões.

O segmento de Médio e Alto Padrão (MAP) também registrou bons resultados com a venda de 28.145 imóveis e um total de R$ 16,4 bilhões. Já considerando apenas o que foi lançado no período, foram 15.109 unidades e volume de R$ 11,4 bilhões. Para a Abrainc, os números mostram que a intenção de compra do imóvel segue aquecida, apesar da alta dos juros, especialmente para o segmento de média e alta renda. "Novas fontes de funding (captação de recursos para investimento) têm se tornado necessárias para viabilizar o acesso ao financiamento imobiliário, principalmente para a classe média, que tem encontrado desafios com os juros praticados atualmente. Com novas fontes à disposição do comprador, o mercado imobiliário brasileiro continuará a se fortalecer e contribuir de forma significativa para o PIB (Produto Interno Bruto) e para a criação de empregos e renda no país," observa Luiz França, presidente da Abrainc.