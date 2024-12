Estudo indica que 30% dos proprietários pesquisam o preço sempre, mesmo quando não estão planejando vender ou alugar - Freepik

Estudo indica que 30% dos proprietários pesquisam o preço sempre, mesmo quando não estão planejando vender ou alugarFreepik

Publicado 03/12/2024 19:41

A coluna traz hoje outros recortes da pesquisa do Datafolha em parceria com o Grupo QuintoAndar que analisa o comportamento dos proprietários de todo o país na hora de vender ou alugar o imóvel. Um ponto que chama a atenção foi abordado por 69% dos entrevistados: o estado de conservação do bem é a característica que mais impacta na definição do preço. Além disso, outros fatores foram listados, entre eles se a localidade é próxima a serviços e o tamanho da unidade em metros quadrados, com 62% cada um, e a quantidade de cômodos com 60%.

O estudo aponta ainda que 30% dos proprietários pesquisam o preço "sempre, mesmo quando não estão planejando vender ou alugar" a propriedade. Já 51% afirmam ir atrás do valor "ideal" somente quando iniciam o planejamento e 13% apenas no momento de anunciar. E outros 6% dizem que mantêm a busca mesmo depois da publicação do anúncio "para garantir que o preço está de acordo com o mercado".