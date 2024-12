Estudo aponta que os proprietários levam, em média, 29 dias pesquisando antes de definir o valor do imóvel - Freepik

Estudo aponta que os proprietários levam, em média, 29 dias pesquisando antes de definir o valor do imóvelFreepik

Publicado 02/12/2024 18:40 | Atualizado 02/12/2024 18:42

Saber se a pessoa é de confiança e definir o preço do imóvel estão entre as nove preocupações dos proprietários na hora de vender ou alugar, de acordo com pesquisa do Datafolha em parceria com o Grupo QuintoAndar. O estudo revela ainda que eles levam, em média, 29 dias pesquisando antes de definir o valor. Além disso, 80% dos donos de imóveis dizem já terem tido dúvida se uma unidade similar a deles foi vendida ou alugada por um preço abaixo ou acima.

"É de se esperar que a questão da confiança apareça em primeiro lugar, até porque se trata de algo mais complicado de gerir. Mas chama muito a atenção essa dor latente com a precificação, já que há diversos caminhos possíveis para lidar com esse processo na jornada", avalia Thiago Reis, gerente de Dados do Grupo QuintoAndar.

Confira as nove preocupações identificadas na pesquisa:

1 - Saber se o interessado no imóvel é de confiança - 51%.

2 - Ter informações para definir o preço adequado - 33%.

3 - Ter disponibilidade para acompanhar/gerenciar as movimentações do anúncio (ex.: agendamento de visitas, análise das propostas recebidas) - 30%.

4 - Saber o quanto flexibilizar/negociar o valor do imóvel ao receber uma proposta - 28%.

5 - Acertar a documentação necessária - 27%.

6 - Ter conhecimento de todas as etapas do processo - 23%.

7 - Estimar o impacto das melhorias/reformas feitas no valor cobrado - 22%.

8 - Estimar o valor líquido a receber, excluindo as taxas - 21%.

9 - Como/onde anunciar o imóvel (ex.: site, imobiliária tradicional) - 17%.

Amanhã, a coluna abordará outros recortes do estudo.