Club House de residencial na Praia do Pepê terá piscina privativa para os moradores e seus convidados - Divulgação

Club House de residencial na Praia do Pepê terá piscina privativa para os moradores e seus convidadosDivulgação

Publicado 09/12/2024 18:01

Os famosos resorts “pé na areia” agora também são tendência em condomínios residenciais da Barra da Tijuca e do Recreio dos Bandeirantes, além da Região dos Lagos e da Costa Verde. Segundo Claudio Hermolin, presidente do Sinduscon-Rio (Sindicato da Indústria da Construção Civil no Estado do Rio de Janeiro), o mercado imobiliário tem sido cada vez mais criativo na busca de diferenciais. “Certamente, em cidades de praia, os empreendimentos ‘pé na areia’ têm uma atratividade que encanta os potenciais compradores e investidores, pois acabam se tornando quase que projetos únicos”, destaca Hermolin.



Marcos Saceanu, presidente da Ademi-RJ (Associação de Dirigentes de Empresas do Mercado Imobiliário), complementa que o Rio por ter um litoral com praias maravilhosas, esses projetos se destacam ainda mais. “Seja para morar, como vemos na orla da cidade toda, ou para investir, passar finais de semana ou alugar por temporada, esses imóveis só tendem a valorizar, devido a sua localização, e atraem diversos públicos, sejam cariocas ou compradores e investidores do mundo todo”, observa Saceanu.



Leonardo Schneider, vice-presidente do Secovi Rio (Sindicato da Habitação), concorda. Para ele, projetos “pé na areia” são o sonho de consumo de muitas famílias. “Inclusive, alguns que encontramos no Rio de Janeiro foram inspirados em projetos desenvolvidos na Flórida (EUA). Seja para o morador final ou para o investidor, sempre recomendo observar localização, idoneidade da construtora, avaliar os custos de manutenção e ter claro os objetivos com este tipo de aquisição. São cuidados importantes para ser assertivo na escolha do imóvel ‘pé na areia’”, recomenda Schneider.



Para Nayara Técia, CEO do Grupo On Brokers, os projetos “pé na areia’” encantam pela realização de um sonho e pelas emoções diárias. “Porque morar de frente para a praia é acordar todos os dias com aquele visual maravilhoso, poder praticar um esporte na areia, um funcional, surfar ou apenas contemplar o mar. Essa é a parte que mais encanta. E tudo isso traz muita qualidade de vida, especialmente hoje com a nossa falta de tempo. O mar cumpre esse papel de relaxar e acalmar”, ressalta a executiva.



Ela afirma que estas são as vantagens para quem compra um imóvel de frente para o mar. Já para o investidor, Nayara destaca a valorização e o ganho com a locação da unidade. “Terrenos com esse perfil estão cada vez mais escassos, o que significa que o metro quadrado vai ficando cada vez mais valorizado. E vale lembrar que muitos empreendimentos com essa proposta estão sendo desenvolvidos já com o viés de aluguel de curta temporada. Então, é uma vida mais leve para quem vai morar e garantia de rentabilidade para quem pensa em investir”, analisa Nayara. Confira alguns exemplos:



Barra da Tijuca



Club House de residencial na Praia do Pepê terá piscina privativa para os moradores e seus convidados Divulgação

A Avanço Realizações Imobiliárias está construindo na Praia do Pepê o Signature, inspirado em projetos de Miami e com assinatura do arquiteto Alexandre Feu. Com 38 apartamentos, todos com vista mar, um dos destaques, é o Club House, ambiente preparado com piscina privativa, espaço gourmet e churrasqueira para que os moradores possam realizar seus eventos com exclusividade e os convidados poderão usufruir inclusive da piscina. O Valor Geral de Vendas (VGV) é de mais R$ 130 milhões.





Praia do Pepê vai receber condomínio "pé na areia" com lazer que inclui piscina com raia de 25 metros Divulgação

Também no Pepê, a Itten Incorporadora, em parceria com a 3021, está finalizando a construção do Praia Residencial Mar, empreendimento “pé na areia” de 34 apartamentos que está sendo erguido no terreno onde funcionava o Hotel Praia Linda. O futuro residencial de alto padrão tem lazer que inclui piscinas com raia de 25 metros e infantil, espaço kids fechado e ao ar livre, salão multiuso, spa/repouso, salas de reunião e academia, entre outros itens. O VGV é superior a R$ 160 milhões.





Residencial praia da Barra será construído no terreno onde funcionou o Typo Hotel Divulgação

A JB Andrade Imóveis lançou este ano o Ventura, no terreno onde funcionou o Typo Hotel, na Avenida Lúcio Costa, 880. O empreendimento tem apenas oito unidades, sendo seis apartamentos e duas coberturas dúplex, todos com vista para o mar. “O sucesso do Ventura mostra que a demanda por imóveis na Barra, principalmente, no Jardim Oceânico está aquecida. Para se ter ideia, temos mais de 100 prédios construídos no local”, afirma Thiago Andrade, diretor da empresa.



Recreio dos Bandeirantes



Empreendimento terá vistas para as praias do Recreio dos Bandeirantes e do Pontal Divulgação

Na Praia do Pontal, o On The Ocean, da Start Investimentos é mais um exemplo de projeto “pé na areia”. O residencial tem 134 unidades, em um terreno de 8.500 metros quadrados (m²), com vista para duas praias: a do Recreio dos Bandeirantes e a do Pontal. São 160 metros de frente para areia. O condomínio terá diferenciais como o Pontal Beach Point, ponto de apoio exclusivo na praia para os moradores, além de segurança, lazer com mais de 20 itens e plantas generosas de dois até cinco quartos entre apartamentos e coberturas. O VGV é de R$ 280 milhões. As obras estão aceleradas e a previsão de entrega é para junho de 2025.



Região dos Lagos



Cabo Frio recebe lançamento com 104 estúdios com conceito "pé na areia", na Praia do Forte Divulgação

Famosa por seu potencial turístico, a Região dos Lagos também recebe projetos “pé na areia” para quem pensa em ter uma segunda moradia e até a primeira, além dos investidores. Um dos exemplos é o Flag Residences, da Nivo Construtora em Cabo Frio. O empreendimento oferece 104 estúdios, entre tipo, garden e cobertura, lazer completo e segurança em endereço privilegiado: Avenida Hilton Massa, centro de Cabo Frio. Leonardo Laurentino, diretor da Nivo, conta que a área de 10.921 m² está localizada bem próxima à Praia do Forte. Segundo ele, o terreno abrigava o parque de diversões da cidade e foi comprado há 15 anos pelos sócios. “Ficamos boa parte deste tempo nos tramites de aprovação do projeto. Agora, vamos construir um condomínio que tem tudo a ver com Cabo Frio, voltado tanto para quem deseja morar com conforto e modernidade quanto para o investidor interessado em obter renda com o aluguel de temporada”, diz Laurentino. O VGV é de R$ 75 milhões.



Costa Verde



Projeto de lotes em Mangaratiba terá praia dentro do condomínio, marina e clube Divulgação

Na Costa Verde, a The INC prepara o lançamento da segunda fase do Porto Mangará, em Mangaratiba. Thiago Soares, diretor de Operações da incorporadora, adianta que serão lotes entre 180 e 2 mil metros quadrados, com estrutura completa. “Além disso, estamos estudando a venda de casas ou apartamentos já construídos”, conta Soares. Ele lembra que na primeira fase foram comercializados mais de 70% dos terrenos em apenas 24 horas. O empreendimento “pé na areia” tem praia que fica dentro do condomínio, marina e clube de quase 2 mil metros quadrados de área construída.