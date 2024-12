Apartamentos de um quarto se destacaram com o valor mais elevado do metro quadrado, em novembro - Divulgação

Publicado 06/12/2024 21:05

O valor dos imóveis residenciais no país teve alta de 0,49% em novembro. Mesmo assim, a curva é de desaceleração quando o percentual é comparado com os dos meses anteriores: agosto (0,76%), setembro (0,71%) e outubro (0,60%). De acordo com o Índice FipeZap, no período analisado, o preço médio do metro quadrado (m²) foi de R$ 9.306. As unidades de um quarto se destacaram com o valor mais elevado (R$ 10.977/m²), contra o menor identificado entre as de dois quartos (R$ 8.297/m²). O índice acompanha a variação dos preços em 56 cidades brasileiras, a partir de anúncios de apartamentos prontos divulgados na internet.

Parceria no leilão

A Loft e a Leilão Eletrônico firmaram parceria na venda de imóveis. A proptech fará um pregão virtual de unidades da própria Loft e da imobiliária Revenda Imóvel. O certame será na modalidade condicional, ou seja, o maior lance vence, mas a transação só será realizada se o proprietário aceitar a oferta ganhadora. A expectativa é que as oportunidades sejam leiloadas com, no mínimo, 20% de desconto.

Canteiro tecnológico

A The Controller iniciou o seu ciclo de palestras com foco na gestão e no controle das obras residenciais e comerciais no país. A programação é voltada para engenheiros e arquitetos e foi apresentada hoje no auditório do Le Monde, na Barra da Tijuca.

A iniciativa fará parte do calendário de eventos da empresa para qualificação dos profissionais, já que o setor está sempre recebendo novas normas, tecnologias e desafios.

Para Thiago Soares, CEO da The Controller, o principal objetivo é levar crescimento horizontal na forma de conhecimento técnico, com foco na prática e também no crescimento vertical, na forma de network e conexão entre as pessoas.

Além disso, os planos da The Controller para 2025 foram compartilhados entre os profissionais e foi apresentada a Performatti, startup que promete revolucionar a gestão dos canteiros de obra.