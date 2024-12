Bazar na Gávea reúne opções sustentáveis para decorar a casa no Natal - Divulgação

Bazar na Gávea reúne opções sustentáveis para decorar a casa no NatalDivulgação

Publicado 10/12/2024 19:28 | Atualizado 10/12/2024 19:29

Ainda dá tempo de deixar a sua casa em clima de Natal ou presentear parentes e amigos com peças decorativas criativas e artesanais. A dica da coluna é visitar o Cesta de Natal, bazar organizado pela multimarcas Casa de Antônia, que vai até o dia 24 de dezembro, na Gávea (Rua dos Oitis, 54). A iniciativa reúne opções de artistas e artesãos, com obras que mesclam tradição, sustentabilidade e criatividade. Colares de mesa, guirlandas de flores secas, bonecas criadas com liberdade artística, itens em madeira e adornos de sementes são alguns exemplos disponíveis. A entrada é gratuita.

Residencial na Tijuca

Segunda fase de residencial na Tijuca terá 79 unidades de três e quatro quartos Divulgação

O Opportunity Fundo de Investimento Imobiliário está lançando a última fase do Tiê Residencial, empreendimento na Tijuca. Nesta nova fase, estão disponíveis 79 unidades. "Os apartamentos de três e quatro quartos foram muito disputados na primeira fase. Por isso, o Edifício Orquídea terá somente estas duas tipologias. E quem optar pelo up garden receberá o novo lar com piscina e churrasqueira. Outro diferencial é que essas unidades estarão viradas para o verde da montanha", conta Marcelo Naidich, gestor do fundo. O Valor Geral de Vendas (VGV) é de R$ 124 milhões.