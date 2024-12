A Zona Oeste do Rio apresentou, em novembro, a maior variação no valor do metro quadrado residencial para venda - Divulgação

Publicado 16/12/2024

O valor geral do metro quadrado (m²) residencial para venda na cidade do Rio foi de R$ 9.892 em novembro, crescimento de 50% na comparação com o mês anterior. De acordo com dados do Secovi Rio (Sindicato da Habitação), a Zona Oeste apresentou a maior variação, com 1,93%, e a menor foi verificada na Barra e adjacências, com 0,37%.

Já na locação, o preço geral do m² residencial ficou em R$ 46,97, queda de 2,33% ante outubro. A Zona Central teve a maior variação no período analisado: 4,31%. E a menor ocorreu na Zona Oeste, com 4,14%.