Biombo exerce barreira visual entre a área gourmet e a sala estar, podendo ser fechado sempre que o morador desejar - Divulgação/Nenad Radovanovic Fotografia

Publicado 18/12/2024 18:23 | Atualizado 18/12/2024 18:35

Elemento versátil, o biombo é uma alternativa para quem deseja separar ambientes com estilo. O item surgiu em períodos históricos da China antiga para ganhar espaço na décor de outros países da Ásia para então se expandir pela Europa. De acordo com a arquiteta Andrea Teixeira, a peça acompanha uma linguagem mais decorativa, sem perder a função de proteger a privacidade de um espaço.

A especialista lembra que, além do biombo, outro recurso é a divisória vazada. Segundo ela, por sua estrutura mais robusta, a opção é utilizada para controlar a entrada de luz do externo para o interno e atuar na distinção entre ambientes e, de certa forma, ajudar no isolamento acústico. "A divisória vazada é excelente quando o desejo é delimitar um espaço sem a necessidade de incorporar uma parede ou porta", afirma Andrea. Ela diz ainda que o objeto promove um ponto de interseção ou mesmo de ligação entre cômodos. "Além do efeito artístico do biombo, expressa uma identidade ainda maior nos projetos", complementa a arquiteta. Andreia explica que as divisórias surgiram da necessidade de entregar uma privacidade que pode acontecer em momentos pontuais, mas sem que seja uma solução fixa e definitiva.

Para quem deseja utilizar o biombo ou a divisória vazada, a arquiteta recomenda alguns materiais. Os mais indicados são a madeira e metais como o latão ou o ferro pintado que atuam como sustentação da divisória. “Com esse mix é possível elaborar composições para que ornem com a proposta da décor e não sejam destoantes”, ressalta Andreia.