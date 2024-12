Aumento das taxas de juros poderá impactar o poder de compra do interessado no imóvel - Freepik

Publicado 27/12/2024 09:00

A coluna fecha a semana com a opinião de Bruno Fabbriani, CEO da B.Fabbriani:

“O ano de 2025 vai ser super desafiador para o mercado imobiliário. As taxas de juros já estão altas e a tendência é que continuem subindo. Os custos de construção também e a previsão é que permaneçam aumentando. Então, a gente vai ter imóveis mais caros, consequentemente o poder de compra do nosso cliente vai diminuir. Infelizmente, teremos menos demanda por imóveis. Será um ano desafiador para que consigamos manter esse crescimento; inclusive, 2024 foi acima das expectativas, mas o ano que vem, se o cenário não mudar, a tendência é que seja um ano de recuo no crescimento do mercado imobiliário”.