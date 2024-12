Tecnologia para reduzir o custo da construção é estratégia de incorporadora - Freepik

Publicado 26/12/2024 09:00

Confira a opinião de Thiago Soares, diretor da The INC Incorporadora, sobre as expectativas para 2025:

”O ano de 2025 vai trazer um cenário bem desafiador para o mercado. As últimas altas do dólar pressionam muito o custo de construção. O descontrole fiscal do país e a subida da Selic (taxa básica de juros) fazem com que o juro real também suba, tirando liquidez do mercado e tirando os compradores. Pensando nisso, a The INC aposta no investimento em tecnologia para reduzir o custo de construção e tem foco em produtos imobiliários que sejam rentáveis para o consumidor final. Então, com empreendimentos que caibam no bolso, que tenham a segurança do investimento imobiliário e que tragam ainda rentabilidade, esperamos superar essa falta de liquidez”.