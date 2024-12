A grande procura por moradias no Centro tem mudado a cara da região - Freepik

Publicado 23/12/2024 12:21 | Atualizado 23/12/2024 12:31

A coluna vai mostrar ao longo das próximas semanas a opinião de personalidades e entidades do mercado imobiliário carioca sobre o que eles esperam de 2025. Quem abre o especial é Cláudio André Castro, diretor da Sergio Castro Imóveis:

“Nós projetamos um futuro brilhante para o mercado imobiliário do Rio de Janeiro durante o ano de 2025, principalmente no que tange a revitalização do Centro e da Zona Portuária, locais que estão ganhando um grande fluxo de turistas e de cariocas que têm buscado entretenimento. Isso junto com o renascimento das construções e a grande procura pelos lançamentos imobiliários têm mudado a cara da região. Acreditamos muito no Centro para 2025”.