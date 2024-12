Mercado de locação pode crescer ainda mais em 2025 - Freepik

Publicado 25/12/2024 08:45

Confira o comentário de Marcelo Borges, diretor de Condomínio e Locação da Abadi (Associação Brasileira das Administradoras de Imóveis):

“Temos boas perspectivas para o mercado imobiliário para o ano de 2025. No Rio de Janeiro, por exemplo, temos algumas unidades residenciais de empreendimentos começando a acontecer, aquecendo algumas regiões que até então estavam abandonadas, que poderão fazer com que o mercado se movimente ainda mais. Apesar da taxa de juros estar, talvez, esfriando um pouquinho a compra e venda, o mercado de locações continua em crescimento e isso com certeza traz movimentos importantes para o nosso segmento. Hoje vemos um número maior de pessoas residindo em locações, são 21% da população brasileira, segundo dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Percebemos que esse cenário pode crescer para 2025 e para os próximos anos. Portanto, as expectativas são positivas”.