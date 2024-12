Para especialista, Rio de Janeiro tem estoque baixo e uma ótima absorção de imóveis - Freepik

Publicado 31/12/2024 09:00

A opinião de hoje sobre as expectativas para 2025 é de José de Albuquerque, CEO da Azo Inc. Confira:

“Nós da Azo continuamos entendendo que o Rio de Janeiro é a bola da vez do mercado imobiliário por vários fatores: tem uma legislação muito mais clara do que outras grandes cidades, um estoque baixo, uma ótima absorção e um claro upside (potencial de valorização) de preços. O ano de 2024 já foi excelente, tanto para o mercado que deve ter aí um torno de uns 20% de aumento, quanto para a Azo. Nós tivemos grandes sucessos esse ano como o Insigna, na Península (bairro planejado da Carvalho Hosken na Barra da Tijuca), e o Edifício à Noite, no Centro. Só no Rio de Janeiro foram R$ 420 milhões de VGV (Valor Geral de Vendas) lançados e a nossa VSO (Venda Sobre Oferta) foi de 65%. Isso foi excelente! Continuamos firmes em 2025 com negócios na Península e no Rio2, ambos na Barra da Tijuca, e no Centro, na carona do Edifício A Noite, o nosso grande empreendimento”.