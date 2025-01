Selic alta impacta nos financiamentos e na redução da demanda por imóveis - Freepik

Publicado 03/01/2025 09:00

João Eduardo Corrêa, presidente do Creci-RJ (Conselho Regional dos Corretores de Imóveis) é o convidado de hoje. Confira:

“A perspectiva do mercado imobiliário para 2025, baseado no último aumento da Selic (taxa básica de juros), impactará diretamente no mercado. Um dos efeitos imediatos é o custo do financiamento, com taxas de juros mais altas e parcelas mais elevadas, que causam instantaneamente uma redução no valor do crédito, gerando redução na demanda e, ao mesmo tempo, a diminuição dos valores dos imóveis. Ou seja, surgirão oportunidades interessantes de adquirir um imóvel com preços mais acessíveis. A vantagem é que, no futuro, podemos fazer a portabilidade do financiamento bancário com a redução das taxas de juros. Entender o mercado e suas alterações é fundamental”.