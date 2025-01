Porto Maravilha será um dos destaques do mercado imobiliário em 2025 - Freepik

Porto Maravilha será um dos destaques do mercado imobiliário em 2025Freepik

Publicado 01/01/2025 09:00 | Atualizado 02/01/2025 10:23

Na coluna temática sobre as expectativas para 2025, confira a opinião de Cláudio Hermolin, presidente do Sinduscon-Rio (Sindicato da Indústria da Construção Civil no Estado do Rio de Janeiro):

“O mercado imobiliário termina o ano de 2024 bastante acelerado, com um crescimento significativo nos lançamentos e nas vendas. Acredito que para 2025 vamos ter um ano também bastante forte em volume de lançamentos e de vendas. Entendo que as áreas do Porto e do Reviver Centro serão mais uma vez protagonistas desse mercado imobiliário do Rio de Janeiro, assim como a Zona Norte, que foi bastante incentivada pelo Plano Diretor aprovado em 2024”.