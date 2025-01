Zona Oeste do Rio teve a maior valorização do metro quadrado residencial para venda em dezembro - Divulgação

Zona Oeste do Rio teve a maior valorização do metro quadrado residencial para venda em dezembroDivulgação

Publicado 09/01/2025 20:10 | Atualizado 09/01/2025 20:25

O valor geral do metro quadrado (m²) residencial para venda na cidade do Rio, em dezembro, fechou em R$ 9.824. O resultado representa uma queda de 0,69% na comparação com novembro, que foi de R$ 9.892. De acordo com pesquisa do Secovi Rio (Sindicato da Habitação), a Zona Central apresentou a maior variação no período analisado, com 0,69%, e a menor ocorreu na Zona Oeste, com 1,18%. Já com relação aos 12 meses de 2024, houve crescimento de 7,24%.



Na locação, a valorização permaneceu em dezembro: R$ 47,24 o m², alta de 0,57% ante novembro, que foi de R$ 46,97. A Zona Norte teve a maior elevação no último mês do ano passado, com 0,96%, e a menor foi na Zona Oeste, com 1,22%. Segundo o estudo, nos últimos 12 meses, o avanço foi de 19,81%.

Descontos para decorar a casa

O CasaShopping, na Barra da Tijuca, promove até o dia 31 de janeiro a sua tradicional liquidação de verão. Os descontos podem chegar a 50% em itens como móveis, revestimentos, acessórios, objetos decorativos, eletrodomésticos e utensílios de cozinha.