Bairro planejado em Búzios recebe a primeira piscina de ondas do estadoDivulgação

Publicado 08/01/2025 19:37

Veja só essa novidade: o bairro planejado Aretê Búzios, na Região dos Lagos, terá a primeira piscina de ondas do estado. Com investimento de R$ 190 milhões do Opportunity Fundo de Investimento Imobiliário e operação da Brasil Surfe Clube, a piscina já está em construção e vai permitir a criação de ondas simultâneas para os dois lados, com capacidade para gerar até 700 ondas por hora.



De acordo com o fundo, a atração será dividida em duas áreas: a “Shore” e o “Peak”, que permitirá a adaptação das ondas para diferentes níveis de habilidade. O objetivo é oferecer a experiência não apenas para os surfistas como também para toda família, especialmente as crianças.



A piscina fará parte do complexo esportivo do bairro planejado, que já conta com piscina olímpica, Bike Parque, lago para natação, quadras de tênis, beach tennis e poliesportiva, além de campo de futebol. A previsão é que as vendas dos títulos sejam abertas ao público em março deste ano.

Praia artificial na Serra

As novidades também sobem a Serra. Já pensou em aproveitar os dias em uma praia artificial? Pois o diferencial poderá ser encontrado no Fazendas Secretário. Para se ter ideia, todo o complexo tem área com cerca de 9 milhões de metros quadrados (m²). Além da praia artificial, o empreendimento terá sítios, hotel fazenda, pousadas, vinícola e olival, entre outras atrações.

Outro exemplo de projeto com praia artificial é o Quinta Portuguesa, lançado pelo Grupo Santinon em Areal. Inspirado na cultura “da terrinha”, o condomínio oferece 124 terrenos para a construção de casas, além de 21 propriedades que estão sendo construídas. A infraestrutura contará ainda com restaurante, oliveiras e vinhedos, lago, quadras de esportes, salão de festas, espaços gourmet, extensa área verde com pomares, mirantes, áreas de contemplação e clube com piscina.

