Imóveis de um quarto tiveram valorização de 8,71% em 2024 - Ai

Publicado 07/01/2025 19:49

O preço do imóvel residencial para venda em 2024 teve uma alta acumulada de 7,73% no país, a maior variação desde 2013, quando os valores avançaram cerca de 13,74%. De acordo com o Índice FipeZap, as unidades de um quarto registraram o maior aumento, com 8,71%. Em seguida apareceram as de três quartos, com 8,08%, dois quartos, com 7,16%, e quatro ou mais quartos com 6,24%.

Das 56 cidades monitoradas, 55 apresentaram valorização, incluindo as 22 capitais: Curitiba (18%); Salvador (16,38%); João Pessoa (15,54%); Aracaju (13,79%); Belo Horizonte (12,53%); Vitória (12,51%); Fortaleza (11,49%); Goiânia (11,49%); Maceió (10,50%); Cuiabá (10,31%); Belém (9,90%); Florianópolis (9,7%); São Luís (8,73%); Natal (8,51%); Manaus (8,45%); Recife (6,64%); São Paulo (6,56%); Porto Alegre (6,44%); Campo Grande (4,08%); Brasília (3,71%); Rio de Janeiro (3,13%); e Teresina (2,80%).