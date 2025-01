Ruas das zonas Norte e Sul do Rio foram as mais valorizadas em 2024 - Freepik

Publicado 17/01/2025 17:15 | Atualizado 17/01/2025 17:20

As ruas Mariz e Barros, no Maracanã, Machado de Assis, no Flamengo, e Visconde de Silva, em Botafogo, estão entre as 20 mais valorizadas em 2024, na comparação com 2023. Para se ter ideia, o primeiro endereço teve aumento de 205% no tíquete médio, chegando a R$ 1 milhão. De acordo com estudo da Loft, com base em dados do ITBI (Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis), da Prefeitura do Rio, as outras duas vias registraram alta acima de 80%.



A pesquisa analisou o preço de venda em 250 ruas que tiveram ao menos 15 transações de janeiro a novembro de 2024 e 2023. “Elas estão em ótimas localizações e, na grande maioria, houve espaço para venda de imóveis maiores do que em 2023, o que também contribui para aumento do tíquete médio”, analisa Fábio Takahashi, gerente de Dados da plataforma. Segundo ele, o lançamento recente de projetos também contribuiu para a valorização. “Esses imóveis tendem a ter um padrão maior, elevando o preço nessas ruas”, lembra Takahashi. Confira a lista completa:



