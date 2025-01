Quem optar pelo pagamento da cota única do IPTU terá 7% de desconto, mesmo percentual de 2024 - Freepik

Publicado 13/01/2025 15:54 | Atualizado 13/01/2025 15:59

A Prefeitura do Rio começa a enviar hoje pelos Correios as guias de pagamento da cota única, com 7% de desconto (mesmo percentual de 2024), e da primeira parcela do IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano), ambas com vencimento no dia 7 de fevereiro. É possível ainda emitir de forma online no site Carioca Digital (carioca.rio) e no aplicativo do Carioca Digital, disponível para iOS e Android. O contribuinte pode baixar e imprimir de uma só vez todas as parcelas, sem a necessidade de acessar o portal todos os meses.

De acordo com a Secretaria Municipal de Fazenda, o imposto também pode ser pago em débito automático. Neste caso, é preciso solicitar a modalidade no banco onde o contribuinte tem conta. Para saber a lista de bancos habilitados, basta acessar fazenda.prefeitura.rio/tesouro-municipal/bancos-credenciados. Vale lembrar que a secretaria não envia comunicações ou boletos de pagamento aos contribuintes via Whatsapp ou SMS. O canal de atendimento para esclarecer dúvidas é a Central 1746.