Foram comercializadas 4,7 milhões de toneladas de cimento apenas em dezembro no paísFreepik

Publicado 16/01/2025 17:54

O país registrou a venda de 64,7 milhões de toneladas de cimento em 2024, avanço de 3,9% na comparação com o ano anterior, de acordo com balanço do SNIC (Sindicato Nacional da Indústria de Cimento). Só em dezembro de 2024, foram comercializadas 4,7 milhões de toneladas, alta de 2,8% ante o mesmo mês de 2023. Segundo o estudo, a atividade voltou a crescer após registrar quedas anuais consecutivas de 2,8% em 2022 e de 0,89% em 2023. O sindicato afirma que o resultado recupera as perdas dos últimos dois anos, mas ainda está longe do consumo recorde de 2014, que foi de 73 milhões de toneladas.

“O desempenho da indústria brasileira do cimento em 2024 veio em linha com as projeções do SNIC, que apontavam o aquecimento do mercado imobiliário, principalmente pela retomada do programa Minha Casa, Minha Vida e obras de infraestrutura de transporte com a expansão do uso do pavimento de concreto na malha urbana e rodoviária. O setor teve um consumo de cimento de 64,7 milhões de toneladas, mesmo patamar de 2021. É imprescindível termos um ambiente de negócios favorável para estimular o desenvolvimento da habitação e infraestrutura, assegurando o crescimento do setor da construção”, avalia Paulo Camillo Penna, presidente do SNIC. Apesar da demanda aquecida na construção civil, a entidade lembra que o segmento enfrentou desafios significativos, entre eles o aumento nos custos com mão de obra e as taxas de juros.