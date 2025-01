Para João Eduardo Leal Corrêa, novo presidente do Creci-RJ, é fundamental fortalecer a confiança da sociedade nos corretores de imóveis - Divulgação

Publicado 20/01/2025 17:19 | Atualizado 20/01/2025 17:19

O corretor de imóveis João Eduardo Leal Corrêa assumiu este mês a presidência do Conselho Regional dos Corretores de Imóveis do Rio de Janeiro (Creci-RJ). Graduado em Negócios Imobiliários e com pós-graduação em Direito Imobiliário pela Universidade Veiga de Almeida, Corrêa tem mais de 25 anos de experiência no ramo imobiliário como CEO da João Corrêa Imóveis. Já exerceu a vice-presidência do Creci-RJ por três gestões consecutivas (de 2016 a 2024), além de ocupar posições de destaque como Conselheiro Federal de Corretores de Imóveis do sistema Cofeci-Creci e Coordenador Executivo Liaison - equipe internacional do sistema Cofeci-Creci. Segundo ele, a sua gestão será marcada por inovação, comunicação e educação. Confira a entrevista:

1 – Qual é o seu maior compromisso como presidente do Creci-RJ?

R: É estabelecer um diálogo aberto e constante com a sociedade, enfatizando a importância da segurança nas transações imobiliárias por meio da atuação dos corretores de imóveis. O objetivo da gestão é inovar e fortalecer a comunicação com a sociedade, garantindo segurança nos negócios imobiliários.

2 – Você afirma que a sua gestão será marcada por inovação, comunicação e educação. Pode explicar mais?

R: Sim. É fundamental fortalecer a confiança da sociedade em nossos profissionais. Vamos enfatizar a importância de escolher sempre um corretor de imóveis, garantindo segurança e credibilidade nas transações. Também combateremos a atuação de contraventores, cujo trabalho prejudica tanto nossa classe quanto a sociedade.

3 – A UNICRECI também será um pilar da sua administração?

R: Com certeza. Vamos oferecer treinamentos intensivos e programas de aprimoramento para os corretores, preparando-os para atender cada vez melhor às demandas do mercado moderno. A educação contínua é a chave para nossa evolução e para a valorização da profissão.