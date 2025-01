Cidade do Rio registrou e venda de 49.575 imóveis em 2024 - Freepik

Cidade do Rio registrou e venda de 49.575 imóveis em 2024Freepik

Publicado 28/01/2025 10:00

A cidade do Rio registrou a venda de quase 50 mil imóveis em 2024 (49.575), de acordo com pesquisa do Secovi Rio (Sindicato da Habitação) feita com exclusividade para a coluna. O levantamento também mostrou um recorte com os 20 bairros mais procurados e a Barra da Tijuca ficou em primeiro lugar com a comercialização de 3.678 unidades. Em segundo apareceu Copacabana com 3.102 e, em terceiro, Recreio dos Bandeirantes com 2.909. “O resultado de 2024 foi o melhor dos últimos cinco anos. Tivemos um boom de vendas mesmo enfrentando um cenário de juros altos”, analisa Maurício Eiras, coordenador do Centro de Pesquisas e Análise da Informação (Cepai) do Secovi Rio. O estudo tem como base os dados do ITBI (Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis) da Prefeitura do Rio. Confira o ranking completo:



Tabela Secovi Rio