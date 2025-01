O verde claro pode trazer sensação de amplitude em espaços compactos - Divulgação/Guilherme Pucci

Publicado 24/01/2025 17:59 | Atualizado 24/01/2025 17:59

Trazer o verde para a decoração do lar pode trazer bem-estar, boas vibrações, tranquilidade e vitalidade. E para saber como aplicar a tonalidade no dia a dia, é sempre bom seguir as dicas de quem entende do assunto. Na opinião do arquiteto Bruno Moraes, à frente do BMA Studio, além da atemporalidade, a cor conecta os indivíduos com o natural em tempos vitais. "Estamos passando por uma revolução que propõe um equilíbrio essencial em oposição à vida cercada de tecnologias e demandas cotidianas", observa Moraes.



Ele afirma que, de acordo com o Feng Shui (técnica chinesa de organização de ambientes), o verde está profundamente relacionado ao crescimento e à renovação. "Nesta filosofia milenar chinesa, a cor alimenta o ciclo da prosperidade que traz serenidade e reforça a conexão tão intrínseca que nós, seres humanos, temos com a natureza", explica Moraes. Se você tem dúvidas sobre como usar o tom nos ambientes, o profissional listou seis dicas que poderão ajudar. Confira:

1 - Plantas naturais

O recurso mais simples e eficaz é por meio de plantas que, além de adicionarem leveza, melhoram a qualidade do ar e se adaptam facilmente ao décor. Entre as sugestões estão samambaias, suculentas ou espécies suspensas que entregam um ambiente acolhedor.

2 - Almofadas e tecidos

Para quem busca mudanças sutis, a recomendação é trocar as capas das almofadas e as mantas. É uma forma prática de testar em salas de estar, home theater e dormitórios sem comprometer o espaço.

3 - Quadros na parede

Incorporar o verde em quadros ou gravuras é outra maneira simples de introduzir a cor. O efeito pode ser obtido por meio de paisagens naturais ou padrões abstratos que despertem interesse visual.

4 - Cabeceira de cama

É uma opção sofisticada para renovar o visual do quarto. Pode ser em tons de verde esmeralda ou musgo, em acabamentos foscos ou polidos e em revestimentos de madeira ou veludo. A solução acrescenta um ponto focal no dormitório e um clima de relaxamento.

5 - Sofás, pufes e poltronas

Um sofá ou uma poltrona em verde esmeralda ou musgo reflete personalidade e sofisticação a ambientes como sala de estar e varanda. Uma dica extra é complementar com almofadas neutras.

6 - Além dos locais indicados, a cor pode ser contextualizada em banheiros, forros, halls de entrada ou corredores.