Programa Minha Casa, Minha Vida teve 114.141 novas unidades vendidas no acumulado de 2024 - Freepik

Programa Minha Casa, Minha Vida teve 114.141 novas unidades vendidas no acumulado de 2024Freepik

Publicado 29/01/2025 18:29 | Atualizado 29/01/2025 18:31

A coluna traz hoje uma pesquisa que mostra a expansão das vendas de novos imóveis no país. Foram 155.769 unidades comercializadas no acumulado de 2024 (de janeiro a outubro), crescimento de 21,5% na comparação com o mesmo período do ano anterior. Analisando por segmento, o programa Minha Casa, Minha Vida (MCMV) teve 114.141 unidades vendidas, avanço de 26,1%, totalizando R$ 25,3 bilhões. O Médio e Alto Padrão (MAP) também apresentou bons resultados com a venda de 36.730 novas unidades, alta de 3,8%. O volume de negociações chegou a R$ 21,8 bilhões. Os dados são do indicador Abrainc-Fipe, da Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias e da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe).

Na avaliação de Luiz França, presidente da Abrainc, apesar de desafios como a alta da Selic (taxa básica de juros), que restringe o acesso ao crédito e eleva os custos de empresas e de consumidores, o mercado imobiliário demonstrou resiliência e capacidade de adaptação em 2024. “Com um bônus demográfico favorável, alta intenção de compra por parte dos compradores e uma indústria pujante, o setor tem todas as condições de seguir crescendo acima do PIB (Produto Interno Bruto) em 2025. Precisamos, porém, de juros em patamares saudáveis. Para isso, é fundamental controlar os gastos públicos e seguir com responsabilidade fiscal”, ressalta França.