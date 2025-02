Preço do metro quadrado dos imóveis de um quarto para venda chegou a R$ 10.866 em janeiro - Freepik

Preço do metro quadrado dos imóveis de um quarto para venda chegou a R$ 10.866 em janeiroFreepik

Publicado 04/02/2025 16:27 | Atualizado 04/02/2025 16:36

Os preços dos imóveis residenciais para venda no país tiveram um avanço 0,59% em janeiro, resultado que mostra uma leve desaceleração ante dezembro de 2024. Segundo o Índice FipeZap, o valor médio do metro quadrado (m²) para as 56 cidades monitoradas pelo índice foi de R$ 9.069. No ranking das 22 capitais que apresentaram o maior preço do m² no primeiro mês do ano, o Rio de Janeiro apareceu em quinto lugar, com o valor fechando em R$ 10.330.

A liderança ficou com Vitória (ES): R$ 12.522 e, em seguida, apareceram Florianópolis (R$ 11.845); São Paulo (R$ 11.428); Curitiba (R$ 10.762); Belo Horizonte (R$ 9.596); Brasília (R$ 9.488); Maceió (R$ 9.342); Fortaleza (R$ 8.064); Recife (R$ 8.062); Goiânia (R$ 7.943); São Luís (R$ 7.636); Belém (R$ 7.494); Porto Alegre (R$ 7.167); João Pessoa (R$ 7.030); Salvador (R$ 6.970); Manaus (R$ 6.932); Cuiabá (R$ 6.462); Campo Grande (R$ 6.098); Natal (R$ 5.655); Teresina (R$ 5.541); e Aracaju (R$ 5.155). O estudo aponta ainda que as unidades de um quarto fecharam o período analisado com o m² em R$ 10.866. Já os de dois quartos ficaram em R$ 8.180.