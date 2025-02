Aparelhos climatizadores e água potável gelada são medidas indispensáveis para enfrentar o calorão nos condomínios - Freepik

Publicado 05/02/2025 11:51

As altas temperaturas registradas em todo o país, em especial no Rio de Janeiro, têm exigido dos síndicos ainda mais cuidados para garantir o bem-estar dos moradores e dos funcionários. Colocar em prática algumas medidas, tanto as demandas estruturais quanto as sociais e operacionais do edifício, são o caminho ideal. É o que aconselha Victor Tulli, diretor da Administradora Nacional. Ele lembra que um dos principais desafios dos gestores é assegurar condições adequadas de trabalho para os funcionários, cujas funções muitas vezes os expõem diretamente às condições climáticas adversas. “A instalação de aparelhos climatizadores e a disponibilização de água potável, preferencialmente gelada, são medidas indispensáveis que devem ser priorizadas”, observa Tulli.

Outro alerta do executivo diz respeito ao consumo de água, que também tende a aumentar significativamente durante esse período. “Para evitar problemas, é fundamental que os síndicos realizem uma limpeza regular dos reservatórios, garantam a qualidade da água e assegurem que o volume disponível seja suficiente para atender à demanda diária”, recomenda Tulli. Confira outras dicas do especialista:

- Os síndicos podem organizar sessões informativas, distribuir materiais educativos online e utilizar boletins nos canais internos de comunicação para manter os moradores atualizados sobre as previsões meteorológicas e práticas recomendadas.

- Outro ponto de atenção é com relação à infraestrutura do condomínio. As mudanças mais críticas incluem a manutenção regular dos sistemas de ar-condicionado nas áreas comuns, a criação de ambientes de resfriamento e a instalação de coberturas para gerar sombra em espaços externos, como piscinas e locais de recreação.

- Para condomínios que não têm essas instalações, a recomendação é criar espaços alternativos de controle de temperatura, com a disponibilização de água potável e sistemas de refrigeração para emergências, e até mesmo uma mangueira de água natural.

- Ferramentas tecnológicas ligadas a internet das coisas, como sensores de temperatura, medidores de volume de água em reservatórios e painéis solares, podem ser altamente benéficas para ajudar na gestão de recursos e na tomada de decisões estratégicas.

- Sistemas automatizados de gestão também podem facilitar o envio de lembretes para limpeza de reservatórios e relatórios de manutenção, além de permitir uma comunicação mais eficiente entre a administração e os moradores.