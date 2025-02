Iniciativa para jovens da construção tem como objetivos formar novas lideranças e estimular a participação deste público no setor - Freepik

Publicado 06/02/2025 14:42 | Atualizado 06/02/2025 14:43

A dica da coluna de hoje é para os profissionais da construção entre 25 e 33 anos. A CBIC (Câmara Brasileira da Indústria da Construção) está com inscrições abertas para o programa CBIC Jovem. Na programação, os participantes terão acesso a mentorias, debates sobre boas práticas e desafios do setor, além da chance de implementar projetos com o apoio de profissionais experientes. A iniciativa tem como objetivos formar novas lideranças e estimular a participação associativa dos jovens na construção civil. É possível se inscrever até o dia 14 de fevereiro em https://encurtador.com.br/Sfc7w