Terceira fase de bairro planejado em Duque de Caxias oferece 480 unidadesDivulgação

Publicado 07/02/2025 19:17 | Atualizado 07/02/2025 19:18

A Baixada Fluminense vem atraindo os olhares do mercado imobiliário, especialmente com projetos pelo programa Minha Casa, Minha Vida. Em Duque de Caxias, por exemplo, a Riviera Construções está desenvolvendo o bairro planejado Central Park Riviera. O empreendimento já tem duas fases entregues e a terceira oferece 480 unidades de dois quartos, com valores a partir de R$ 198 mil. Para mostrar como é viver no bairro planejado, a empresa promove neste final de semana, dias 8 e 9 de fevereiro, um evento de experiências com café da manhã, visitas ao apartamento decorado e às áreas de lazer, e simulação de crédito imobiliário. personalizada. Segundo Jamille Dias, consultora de Vendas e Marketing da construtora, 720 famílias já receberam as suas chaves e mais de 500 estão morando no local.

Lazer na cobertura de residencial em Nova Iguaçu Divulgação



Em Nova Iguaçu, a Kadima acaba de lançar o Tall, com 160 unidades e valores a partir de R$ 242.500,00. Rodrigo Roiseman, diretor da empresa, afirma que o projeto foi muito bem aceito pelos moradores. “Fatores como plantas confortáveis, segurança 24 horas e lazer na cobertura estão atraindo os interessados em trocar o aluguel pela casa própria”, diz Roiseman.



Ele complementa que a negociação inclui sinal de apenas R$ 1 mil, além de ITBI (Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis) e registro por conta da construtora. “Sabemos que o valor da entrada pode ser uma barreira para muitos interessados. Por isso, optamos por esse sinal de R$ 1 mil para que o cliente tenha um fluxo de pagamento adequado à sua realidade”, afirma Roiseman. O Valor Geral de Vendas (VGV) é de R$ 42 milhões.

