Publicado 30/10/2025 17:35 | Atualizado 30/10/2025 17:36

Os preços de venda de salas e conjuntos comerciais de até 200 metros quadrados (m²) no país tiveram aumento médio de 0,10% em setembro, enquanto os preços de locação registraram alta de 0,77% no período. Apesar destes resultados, o cenário foi de desaceleração nos dois segmentos quando comparado aos resultados de agosto, que foram de 0,25% e 1,05%, respectivamente. Os dados são do Índice FipeZAP. Considerando apenas o Rio de Janeiro, a queda foi de 0,78%, no caso da venda comercial. Já com relação ao aluguel, houve avanço de 1,30% no mês passado.

Crescimento de mais de 70% no Rio

A Fournier 1 Construções, especializada na edificação de estandes de vendas e apartamentos decorados no Rio de Janeiro, ampliou a sua área construída em mais de 71%, saltando de 14 mil m², em 2021, para 24 mil m² em 2025. Leonardo de Almeida de Fournier, sócio e CEO da empresa, conta que as construtoras estão investindo cada vez mais nestes recursos. “Os estandes e decorados estão mais elaborados, requintados e funcionais, sendo aliados na compra do imóvel, seja para morar ou para investir”, afirma Fournier.

