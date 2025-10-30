Preço dos imóveis comerciais no Rio de Janeiro caíram 0,78% em setembroFreepik
Preços dos imóveis comerciais caem no país
No Rio de Janeiro, a queda foi de 0,78% nas vendas
Workshop para síndicos mostrará como evitar prejuízos com falhas de impermeabilização
Iniciativa abordará prevenção de infiltrações e boas práticas em obras
Inadimplência no aluguel tem a maior alta no país
Taxa chegou a 3,80% em setembro, de acordo com pesquisa
Crea-RJ lança cartilha para síndicos sobre manutenção de elevadores
Material traz boas práticas para inspeção e modernização dos equipamentos
Centro do Rio ganha mais dois empreendimentos de estúdios, sendo um retrofit
Serão quase 330 unidades em residenciais localizados nas avenidas Presidente Vargas e Gomes Freire
Baixada Fluminense no radar do mercado imobiliário
Bairro planejado em Duque de Caxias avança e já tem mais de 900 famílias morando
