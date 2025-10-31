Estante sob medida é um recurso que pode transformar a sala em uma biblioteca particular - Divulgação / Julia Herman

Estante sob medida é um recurso que pode transformar a sala em uma biblioteca particularDivulgação / Julia Herman

Publicado 31/10/2025 14:34 | Atualizado 31/10/2025 14:38

Para quem é apaixonado por livros, o exemplar físico continua em alta apesar da era digital. E que tal utilizá-los na decoração da casa? Sim, eles podem transformar estantes, prateleiras e nichos em verdadeiros protagonistas do lar. É o que afirma a arquiteta Isabella Nalon. Para acertar no projeto, ela lembra que é preciso considerar o volume do acervo, a possibilidade de expansão futura e a estrutura necessária para suportar o peso dos livros. "Cada ambiente da casa pode receber livros, da sala de estar ao home office, passando pelos quartos e até mesmo pequenos cantos", diz Isabella.

Para deixar tudo organizado, a arquiteta recomenda separar por cor da capa ou lombada do livro, bem como tamanho e tema. O importante, segundo ela, é chegar a um visual que agrade e transmita bons sentimentos. "Antes de escolher o local onde os livros serão expostos, o morador precisa avaliar qual estilo decorativo quer seguir e onde serão colocados", pontua a especialista.

Além de estantes, nichos e prateleiras, Isabella orienta aproveitar o charme dos livros em outros ambientes, de diversas maneiras. Uma opção adotada por ela é o uso do carrinho, que pode marcar presença em qualquer espaço da casa. A arquiteta ressalta que, além de expressarem o estilo e a personalidade do morador, os livros têm o poder de nos levar para outros lugares, informar e ainda compor a decoração de forma única.

E por serem objetos fáceis de manusear, podem ter a disposição alterada sempre que necessário, facilitando a limpeza e o cuidado diário. "Os livros são elementos interativos. Gosto da ideia de incluir no décor peças que convidam ao toque, à leitura e à curiosidade. Essa troca é o que torna tudo mais interessante", destaca Isabella.

