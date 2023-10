Deputado Dr Serginho (PL) - Reprodução redes sociais

Deputado Dr Serginho (PL)Reprodução redes sociais

Publicado 10/10/2023 17:55



O deputado estadual Dr. Serginho (PL) publicou um vídeo neste domingo (8), falando do orgulho de trazer a faculdade de Medicina da Uerj para Cabo Frio. Segundo o parlamentar, que é líder do governo na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, foram mais de 2,3 mil inscrições para o curso no campus cabo-friense. "Educação que muda vidas, gera oportunidades e acima de tudo, ajuda a região a se desenvolver", arrematou Serginho. Além de Medicina, a universidade oferece cursos de Geoagrafia e Ciências Ambientais.

Dr Serginho (PL) Foto: reprodução internet



OBCECADO PELA EDUCAÇÃO



Aliás, podemos dizer que Dr Serginho é um verdadeiro obcecado por melhorar a educação cabo-friense. Além da Uerj - que foi uma luta de cerca de dois anos e mesmo após essa concretização ainda teve que ir contra um colega de bancada que propôs a extinção da universidade e a transferência da oferta de vagas para instituições - vale lembrar que ele tem outras meninas dos olhos, que são os cursos profissionalizantes. Um é o Centro Tecnológico José Bonifácio (nome em homenagem ao ex-prefeito da cidade), cujas obras estão em andamento e que reunirá cursos de ensino superior, técnico-profissionalizante e de idiomas, no segundo distrito do município. E também a Faetec Náutica, na comunidade do Manoel Corrêa, cuja implementação foi anunciada no início do mês. A expectativa é geração de emprego e renda para uma juventude carente, que sofre com a presença do crime organizado. "A garotada, que não tinha nenhuma perspectiva, terá oportunidade de trabalhar como mecânico de motor, de lancha, carpinteiro, eletricista. Uma vocação do turismo Náutico, que tem muita demanda de mão de obra. A gente vai avançando para transformar vidas".