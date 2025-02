Secretário estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação, Anderson Moraes, e prefeita Daniela Soares - Reprodução

Publicado 27/02/2025 16:51

A prefeita Daniela Soares (MDB) anunciou nesta semana uma parceria com a Faetec para ampliar a oferta de cursos de formação técnica na cidade. Durante uma reunião com o secretário estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação, Anderson Moraes, Daniela solicitou a inclusão do curso de Turismo, com foco na formação de guias locais, visando impulsionar o setor na região.

Para viabilizar a iniciativa, a prefeita cedeu um prédio da Secretaria de Educação para a Faetec, o que abre caminho para a chegada de outras formações técnicas no município. A expectativa é de que novos cursos sejam anunciados em breve, fortalecendo a qualificação profissional e o desenvolvimento econômico local.