Prefeito, Dr. Serginho, foi falar com estudantes que realizavam protesto na prefeituraReprodução

Publicado 25/03/2025 19:28 | Atualizado 25/03/2025 19:33

Alunos de Cabo Frio protestaram em frente à sede da Prefeitura na tarde desta terça-feira (25), cobrando melhorias nas escolas da cidade. A mobilização foi organizada pela União Cabo-friense dos Estudantes (UCE) e teve como principais pautas o transporte universitário para alunos do IFF e UERJ, a ausência de merenda escolar e a falta de professores.

E quem achou que o prefeito, Dr. Serginho (PL) ia ficar incomodado com os manifestantes, se enganou. Apesar da agenda lotada, com 16 reuniões logo pela manhã, ele ainda teve tempo para sair no finalzinho da tarde para conversar com os estudantes. O detalhe é que os estudantes são do Instituto Federal Fluminense, uma unidade Governo Federal e da UERJ, Universidade Estadual do Rio de Janeiro, que traziam reivindicações que fogem da alçada do prefeito.

“Só com os estudantes da UERJ, que eu trouxe pra Cabo Frio, que é uma universidade estadual, que não tem nenhuma coisa a ver com a competência do município… Os estudantes do IF, que é o Instituto Federal, estão me cobrando que eu pague a passagem deles e que eu banque também um bandejão. A competência é do Estado e do Governo Federal”, declarou.



Mesmo assim, habilmente, ele foi lá, aproveitou, pegou o microfone, falou diretamente com os estudantes e ainda se comprometeu em garantir ao menos a gratuidade na passagem daqueles que estudam o Instituto Federal Fluminense. Segundo ele, já houve diálogo com a Secretaria de Mobilidade Urbana e com a empresa concessionária para viabilizar a gratuidade do transporte coletivo para estes estudantes. Ele afirmou ainda que, após solicitação feita anteriormente, a linha de ônibus que não chegava ao campus passou a atender o local.

Em relação às escolas municipais, Dr. Serginho disse que autorizou a contratação de aparelhos de ar-condicionado para todas as 826 salas de aula da rede e que lançou um “cinturão de obras” para reformar as unidades escolares da cidade. “Pegamos todas as escolas de Cabo Frio quebradas”, afirmou no vídeo.



É o verdadeiro exemplo de fazer um limão com uma limonada. Tem prefeito que morre de medo de manifestação, outros vão para dentro. O Serginho compõe a segunda turma. Veja no vídeo: