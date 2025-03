Estiveram presentes Marcelo Magno, Diego Silveira, Bernardo Alcântara, equipe diretiva e família da homenageada - Ascom

Publicado 26/03/2025 13:42 | Atualizado 26/03/2025 13:43

Os alunos já estavam aproveitando as novas instalações desde fevereiro, mas agora é oficial: a Escola Municipal Professora Inelda Ramos Franco, em Novo Arraial, foi inaugurada. O espaço também abriga, provisoriamente, a Escola Municipal Vera Felizardo, garantindo um ambiente moderno e acolhedor para centenas de estudantes.

A cerimônia aconteceu no fim da tarde desta terça-feira (25), reunindo equipe escolar e representantes do poder público. Estiveram presentes, o prefeito Marcelo Magno (PL), o vice-prefeito Diego Silveira (MDB), o secretário de Educação, Bernardo Alcântara, e demais secretários municipais, equipe diretiva da unidade, além de vereadores e da família da homenageada, professora Inelda Ramos Franco.



O prefeito destacou a importância para a educação municipal da entrega de mais uma unidade educacional totalmente nova, que vai atender a centenas de crianças da região de Novo Arraial, Caiçara e Sabiá.



"Esse foi um projeto muito esperado e planejado para atender aos alunos dos distritos. Agradeço a todos pelo empenho para que esse projeto fosse concretizado. O que temos hoje é uma escola nova, moderna que tem totais condições de receber nossos alunos com conforto e segurança ", afirma o prefeito.



O nome da escola homenageia uma mulher extraordinária. Como professora da rede municipal de Arraial do Cabo, dona Inelda Ramos Franco dedicou-se ao ensino com compromisso e paixão, formando gerações de alunos. Sua trajetória seguiu na rede estadual e no ensino particular, consolidando sua carreira no Colégio Estadual Almirante Frederico Vilar, onde atuou como diretora até a aposentadoria.



Mesmo após encerrar sua carreira formal, seu amor pelo ensino permaneceu inabalável. Passou a oferecer aulas particulares, primeiro em sua própria casa e, depois, no Conservatório, ajudando incontáveis alunos a superarem desafios com paciência e dedicação.



É esse impacto na vida dos alunos que a administração pública almeja para Novo Arraial. "O que o município entrega hoje são oportunidades, construindo o futuro de Arraial do Cabo por meio da educação. A Escola Municipal Professora Inelda Ramos Franco já acolhe mais de 750 estudantes, oferecendo estrutura adequada e profissionais comprometidos com a formação de cada um deles" disse o secretário de Educação, Bernardo Alcântara.



A escola conta com dois pavimentos. No térreo, estão oito salas de aula, refeitório, cozinha, depósito, ambulatório, sala de professores, secretaria, diretoria e sala de orientação. O espaço também dispõe de um pátio coberto e um playground para os alunos.



No pavimento superior, há dez salas de aula, uma segunda área administrativa, refeitório, cozinha e depósito, além de uma quadra poliesportiva coberta com arquibancada. O prédio também possui um anexo com biblioteca e auditório, além de um sistema de captação de água da chuva para reuso, reforçando o compromisso com a sustentabilidade.



Essa é apenas a primeira de uma série de inaugurações esperadas para as próximas semanas. Em breve, mais escolas serão entregues, ampliando o acesso à educação de qualidade em Arraial do Cabo.