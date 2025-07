Evento recebeu representantes das cidades - Ascom

Publicado 25/07/2025 16:36 | Atualizado 25/07/2025 16:36

Arraial do Cabo - Nesta sexta-feira (25), Arraial do Cabo recebeu o lançamento oficial do Programa Novas Rotas, voltado à qualificação do setor turístico em municípios da Costa do Sol. O evento aconteceu no Centro Cultural Manoel Camargo e reuniu autoridades locais e regionais, incluindo o prefeito Marcelo Magno (PL) e o presidente da Embratur, Marcelo Freixo.



A proposta do programa é capacitar profissionais da área para atender às demandas do mercado internacional, com foco em sustentabilidade, inovação e uso de inteligência de dados. A iniciativa visa fortalecer destinos brasileiros emergentes, como Arraial do Cabo, promovendo experiências turísticas de qualidade e ampliando a visibilidade da região no cenário global.



Em entrevista, Freixo disse que Arraial é uma grande potência turística do Brasil e que o turismo é uma grande fonte de geração de emprego e renda.



“O lançamento do Novas Rotas é justamente para mostrar que o turismo não pode ser só as rotas de sempre e eu tenho no prefeito Marcelo Magno um grande parceiro, uma pessoa que entende a importância do turismo”, disse.



Já Marcelo, destacou a beleza da região, que está em constante crescimento. “Uma coisa que é infinita é o turismo”.



Quem também esteve por lá, foi o secretário de Desenvolvimento Econômico de Iguaba Grande, Vantoil Martins, que articulou a união entre os prefeitos e vem acompanhando o andamento do projeto desde o início, juntamente com a coordenadora de Parcerias Regionais da (Embratur), Fátima Pacheco, que também participou do lançamento.



Os gestores da Baixada Litorânea sinalizam o engajamento conjunto no desenvolvimento do turismo como vetor de crescimento econômico e elogiam a iniciativa.

