Iguaba Grande - O prefeito de Iguaba Grande, Fabinho Costa, esteve nesta quinta-feira (28), na Secretaria de Saúde do Estado do Rio de Janeiro, em busca de novos investimentos para o município. A agenda foi acompanhada pelo deputado federal Júlio Lopes (PP) e pelo ex-prefeito Vantoil Martins (CID), atual secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda de Iguaba Grande.



Segundo Fabinho, a reunião trouxe perspectivas positivas para melhorias na rede de saúde do município, com avanços que poderão ser anunciados em breve.



Na ocasião, o prefeito também se reuniu com o secretário estadual de de Infraestrutura e Obras Públicas, Uruan Andrade, oportunidade em que apresentou demandas no setor. Um dos principais encaminhamentos foi a possibilidade de instalação de uma usina de asfalto do Estado em Iguaba, o que permitirá maior apoio às obras de pavimentação locais.



"Saímos confiantes e otimistas de que Iguaba Grande receberá novos investimentos que vão impactar diretamente a qualidade de vida da nossa população. Seguimos trabalhando até dar certo", destacou Fabinho.