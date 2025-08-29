Julio Lopes, Vantoil Martins e Fabinho CostaReprodução
Segundo Fabinho, a reunião trouxe perspectivas positivas para melhorias na rede de saúde do município, com avanços que poderão ser anunciados em breve.
Na ocasião, o prefeito também se reuniu com o secretário estadual de de Infraestrutura e Obras Públicas, Uruan Andrade, oportunidade em que apresentou demandas no setor. Um dos principais encaminhamentos foi a possibilidade de instalação de uma usina de asfalto do Estado em Iguaba, o que permitirá maior apoio às obras de pavimentação locais.
"Saímos confiantes e otimistas de que Iguaba Grande receberá novos investimentos que vão impactar diretamente a qualidade de vida da nossa população. Seguimos trabalhando até dar certo", destacou Fabinho.
