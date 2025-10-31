A reunião contou com a presença de representantes das cidades, do 25º Batalhão da Polícia Militar e do Comando de Polícia Rodoviária (CPRV)ASCOM
O secretário de Segurança e Ordem Pública de São Pedro da Aldeia, Diego Alves, falou sobre a importância da comunicação integrada. “Em razão da quantidade de fake news que estamos observando, convidei todos os secretários de segurança da nossa região, assim como o comando do 25º BPM e do CPRV, para realizarmos uma importante reunião de acompanhamento. Constatamos a total normalidade em toda a região. Estamos fortalecendo a comunicação e a integração entre as forças de segurança”, afirmou.
As autoridades destacaram a importância da integração entre os municípios da Região dos Lagos, reforçando que a cooperação organizada fortalece as ações de prevenção e resposta a ocorrências.
Durante a reunião, foi debatido o impacto negativo das fake news na rotina da população. Um exemplo recente citado foi o boato de que uma instituição de ensino superior do município vizinho estaria fechada, o que não procede. “É essencial manter uma comunicação clara e responsável com os cidadãos para evitar o pânico e a desinformação”, ressaltou o secretário Diego Alves.
Entre os participantes, também estiveram presentes o secretário adjunto de Segurança e Ordem Pública de São Pedro da Aldeia, José Renato Alves, o assessor Edmilson Bittencourt; o subcomandante do 25º BPM, Tenente-coronel Almeida; o comandante do CPRV, Major Ivanildo; a secretária de Segurança de Arraial do Cabo, Magda Fraga; o secretário de Segurança e Ordem Pública de Saquarema, Evanildo Andrade; o secretário de Segurança de Araruama, Pedro Ivo Soares; e o secretário de Segurança de Armação dos Búzios, Coronel Gláucio.
